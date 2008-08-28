ЧФ России ставят под усиленную охрану - боятся провокаций

Черноморский флот РФ усилил охрану своих объектов в Украине для исключения возможных провокаций. Об этом сообщил помощник главнокомандующего ВМФ России Игорь Дыгало.

По его словам, у руководства ВМФ есть информация о том, что в ближайшее время ожидаются такие провокации со стороны различных общественных организаций, а также хозяйственных и судебных органов Украины, пишет Лента.ру.

Ситуация вокруг Черноморского флота обострилась в ходе военного конфликта между Россией и Грузией. Украинская сторона недовольна тем, что корабли ЧФ были переброшены к побережью Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко 13 августа подписал специальный указ, обязав российских военных заранее согласовывать с украинскими властями передвижение кораблей ЧФ через границу, а 27 августа порядок пересечения границы был утвержден правительством Украины. На это Москва заявила, что Черноморский флот находится в подчинении президента России как Верховного главнокомандующего и не будет подчиняться украинским властям.