Тимошенко рано радовалась?

Реализация решения Кабмина о снижении отчислений застройщиков невозможна без соответствующих решений местных властей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил партнер юридической компании «ЮСТ Украина» Юлия КУРИЛО.

«Застройка земель коммунальной собственности может осуществляться по договорам между советом и застройщиком, при этом совет выступает инвестором такого строительства путем передачи соответствующего земельного участка. Естественно, что его интересует определенный процент площадей в новых домах, и такой процент будет определяться исключительно договором с застройщиком. Для уменьшения размера такого процента сторонам нужно будет вносить изменения в договор, и делать они это будут только по взаимному согласию, а в случае спора – в судебном порядке», - сказала она.

Кроме того, местные советы сами могут формировать отдельные целевые фонды, входящие в специальный фонд бюджета, в соответствии со ст. 68 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». При этом они могут сами определять, за счет каких источников такие фонды будут пополняться, например за счет добровольных взносов застройщиков. «Соответственно, без принятия местным советом соответствующего решения об отмене соответствующих взносов в целевой фонд реализация вышеуказанного постановления КМУ невозможна», - подчеркнула юрист.

В то же время действующие редакции Закона Украины «О пожарной безопасности» и Правил о Государственной пожарной охране предусматривают, что финансирование Государственной пожарной охраны осуществляется как из бюджета, так и за счет добровольных взносов юридических и физических лиц, а также за счет средств, полученных по договорам об охране предприятий, учреждений и организаций.

«Всем известно, что на практике очень распространен принудительный характер уплаты указанных добровольных взносов. Кроме того, ст. 27 Закона Украины «О пожарной безопасности» предусматривает, что финансирование местных пожарных команд, создаваемых местными органами власти и самоуправления, осуществляется за бюджетные средства, за счет средств предприятий (0,1% от основных и оборотных средств), а также 3% от стоимости нового строительства в соответствующем населенном пункте. Соответственно, для того чтобы полностью устранить этот 3% взнос, необходимо вносить изменения в закон, что может делать только Верховная Рада Украины. Конечно же, КМУ может запретить органам пожарной охраны взимать этот взнос, однако это лишь внешнее решение проблемы», - считает Ю.КУРИЛО.

По ее мнению, Кабмин имеет право одним постановлением внести изменения и отменить сразу несколько собственных постановлений. Однако при этом он не может самостоятельно отменять акты, принятые подотчетными ему органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления.

«Безусловно, КМУ может обязать органы исполнительной власти принять меры к отмене соответствующих подзаконных актов в сжатые сроки, а вот органам местного самоуправления он может только рекомендовать это сделать», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, 27 августа т.г. Кабинет министров Украины почти наполовину снизил себестоимость строительства жилья, отменив ряд налогов и сборов.

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство приняло «существенное судьбоносное решение, которое не могло выйти 17 лет».

По ее словам, сегодня себестоимость жилья очень завышена и непонятно, из чего она состоит. Правительство проанализировало ситуацию, из чего состоит себестоимость жилья, и получило сенсационные цифры. «Выходит, что из стоимости жилья, которое сегодня строится, только 50% составляют реальные затраты на строительные материалы, работы, проектирование и прочее», а остальные 50% - колоссальные накрутки и поборы.

В частности, передача квартир городу. «Необоснованно, ничем не объяснимо город забирает от 7 до 20% жилья в свое распоряжение бесплатно, и это ложится на себестоимость жилья… Также передача жилья в служебное пользование - бесплатно передаются строителями 2% квартир… Также паевой взнос на развитие социальной и транспортной инфраструктуры – 10% от строительства, в то время когда строители выполняют сразу обеспечение всей инфраструктуры дома за свой счет – дороги, подъездные пути, инженерные коммуникации, детские площадки все и так строится… Далее, уплата средств в целевой фонд городского бюджета на развитие строительства. Это вообще непонятно, о чем идет речь, – 5%. Отчисления на развитие и укрепление материально-технической базы пожарной охраны – 2,5% от стоимости всего строительства… Также плата за подключение к электросетям – 10% от стоимости объекта», - перечислила Ю.ТИМОШЕНКО.

«49,5% объема стоимости строительства – это поборы, которые, кстати, введены абсолютно незаконно, введены подзаконными актами. Сегодня мы приняли решение отменить эти поборы, оставив тот минимум, без которого нельзя - это 4%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что для нежилой недвижимости эти «поборы» будут составлять 5% вместо 37,5%. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня отрасль строительства находится в стагнации, и принятые решения подтолкнут ее развитие.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО дала отдельное поручение разобраться, «куда эти 2,5% со всей Украины со всех строительств на пожарную охрану идут».