На Прикарпатье закрыли 62 нелегальные пилорамы

В Верховинском районе Ивано-Франковской области закрыли 62 лесопилорамы, работавшие нелегально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Верховинской райгосадминистрации Петр КЕРМОЩУК.

П.КЕРМОЩУК отметил, что владельцы этих пилорам не имели разрешений на работу, аренду земельного участка, законное использование электроэнергии.

Руководитель района также обеспокоен тем, что на таких пилорамах распиливали незаконно срубленные деревья.

В целом в Верховинском районе работает 182 пилорамы.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, милиция выставила 11 постов в четырех горных районах Прикарпатья: Долинском, Косивском, Надвирнянском и Рожнятивском, то есть на тех дорогах, откуда обычно вывозят древесину. Работники правоохранительных органов проверяют автомобили, которые перевозят древесину.

Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор ЮЩЕНКО неоднократно отмечал, что необходимо сделать невозможной несанкционированную вырубку леса.

19 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил компетентным органам на протяжении 30 дней изучить вопрос отказа от промышленной вырубки леса.