В Киев идут дожди с грозами

Завтра в Украине удержится теплая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 августа в стране переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой областях кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей местами 17-22°; днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°.

30-31 августа в Украине переменная облачность. 30 августа грозовые дожди, на севере Левобережья местами сильные (ночью в Крыму и Приазовье без осадков, днем в западных областях небольшой дождь), в центральных, восточных и южных областях в отдельных районах град. 31 августа без осадков, лишь ночью в восточной половине местами кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12м/с, местами порывы ветра и шквалы 17-22 м/с (31 августа - кроме западной части). Снижение ночной температуры до 6-11°, на юге до 13-16°(30 августа температура ночью существенно не изменится: будет составлять 11-16°, на юге до 20-24°); дневной до 17-22°, в южной части до 23-26°; в Карпатах ночью 30 августа 6-11°, 31 августа 3-8° тепла, днем 9-14°.

1-2 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 5-11°, на побережье морей до 15°; днем 1 сентября 17-23°, в южной части и на Закарпатье, а 2 сентября в Украине 22-28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

В Киеве завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

В области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

30-31 августа в Киевской области переменная облачность. 30 августа грозовые дожди, 31 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром, днем 30 августа и ночью 31 августа местами порывы 17-22 м/с. Снижение температуры ночью до 6-11° (30 августа ночная температура еще существенно не изменится и будет составлять 11-16°), днем до 17-22°.

1-2 сентября в столичном регионе без осадков. Температура ночью 5-10°; днем 1 сентября 18-23°, 2 сентября 22-27°.

Гидрометцентр предупреждает, что 29-30 августа в Крыму, южных, восточных, центральных (кроме Винницкой) областях, 31 августа преимущественно в южной части страны сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.