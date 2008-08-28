Минуглепром до конца года планирует закрыть 16-18 шахт

Министерство угольной промышленности рассчитывает до конца 2008 года закрыть 16-18 шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В этом году рассчитываем полностью закрыть и списать с реестра 16-18 шахт, до конца выполнив экологические требования», – сказал он.

При этом министр отметил, что в Украине в стадии закрытия находится 101 шахта.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 14 мая утвердил концепцию реформирования угольной отрасли.

5 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 мая «О состоянии и перспективах развития угольной промышленности и неотложных мерах по повышению безопасности труда в этой отрасли».

Согласно документу, СНБО признал нынешнее состояние промышленной безопасности в угольной промышленности государства и охраны труда шахтеров неудовлетворительным, а существующую систему государственного управления, координации и регулирования отношений между субъектами хозяйствования в этой отрасли неполной мерой отвечающей интересам обеспечения энергетической безопасности государства.