В Ривне мужчина, представившись депутатом, обстрелял полицию, пришедшую к нему с обыском

Как сообщает Главное управление полиции в Ривненской области, выполняя постановление следственного судьи на проведение обыска, сотрудники полиции прибыли в квартиру, расположенную на 10-м этаже многоэтажки по улице Степана Демьянчука.

"Однако, еще не успели переступить порог квартиры, как неизвестный мужчина, представившись депутатом, начал оказывать сопротивление правоохранителям, стреляя из травматического пистолета Макарова", - сказано в сообщении.

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В результате выстрелов никто из присутствующих не пострадал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спецподразделение. Мужчину задержали, его личность сейчас устанавливается.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.