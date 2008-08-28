В Киеве будут судить учительницу, раздававшую деньги на выборах

Прокуратура Голосеевского района Киева направила в суд уголовное дело по обвинению учительницы одной из школ Голосеевского района, которая в мае 2008 года во время выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета проводила незаконную агитацию в поддержку одного из политических блоков, выдавая гражданам по 150 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в целом, для подкупа женщина использовала более 4 тыс. грн. За каждого “подкупленного” избирателя она должна была получить 25 грн.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.