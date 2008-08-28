АКБ «Росток Банк» приказал долго жить

Национальный банк Украины исключил из государственного реестра банков АКБ «Росток Банк».

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

«Решением комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 20 августа 2008 года №422 акционерный коммерческий банк «Росток Банк» (Киев) исключен из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКБ “Росток Банк” (Киев) создан в марте 1994 года.

Национальный банк Украины 11 марта 2003 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у АКБ "Росток Банк" и приступил к процедуре его ликвидации.