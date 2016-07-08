Суд в Харькове признал невиновным предпринимателя, обвиняемого в перевозке "титушек"

Ему были предъявлены обвинения в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и хулиганстве, которое сопровождалось нанесением телесных повреждений, сообщает Обозреватель.

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19 февраля 2014 года активисты Евромайдана и ультрас ФК "Металлист" пытались блокировать Академию внутренних войск в Харькове, чтобы не допустить выезда курсантов на Киев. Около 17:00 часов милиция ("Беркут" и "Грифон") оттеснила пикетчиков, а неизвестные в жилетах и масках, вооруженные битами, сначала разблокировали ворота, затем разогнали пикетчиков.

В ходе разгона разбили голову оператору СТБ Александру Бринзе. Кроме того, разбили камеру съемочной группе СТБ и повредили съемочную технику "Надзвичайных новин".

Оглашение приговора происходило в отсутствие обвиняемого и потерпевших.

Как сообщал УНИАН, к ответственности за преступления на Майдане привлекли более 30 "титушек".