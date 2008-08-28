100 тысяч жителей Днепродзержинска остались без воды

Более 100 тысяч жителей Днепродзержинска остались с 27 августа без питьевой воды из-за долгов местного водоканала за электроэнергию и покупную воду.

Об этом УНИАН сообщил представитель Днепродзержинского городского совета. По его информации, централизованное водоснабжение отсутствует в левобережных микрорайонах Днепродзержинска и ограничено в правобережных.

По данным пресс-службы Днепродзержинского горсовета, ОАО “ЭК “Днепроблэнерго” предупредило основного поставщика питьевой воды в Днепродзержинск – КП “Аульский водопровод” о снижении электроснабжения до экологической брони из-за долгов. В свою очередь “Аульский водопровод” сообщил о снижении уровня уплаты Днепродзержинска за покупную воду до 73,69% и соответствующее уменьшение водоснабжения города до погашения задолженности.

Долг Днепродзержинска за покупную воду составляет, с учетом предыдущих лет, около 27 млн. грн. Текущий долг с начала года - 7 млн. грн. Ежесуточное плановое потребление воды в Днепродзержинске составляет 150 тыс. кубометров.