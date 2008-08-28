МЧС говорит, что на охваченном огнем арсенале все под контролем

Силы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций полностью контролируют ситуацию в зоне пожара на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщается на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации, по словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА Владимира РОСОХИ, сегодня в зоне пожара сможет работать только бронетанковая техника.

Начальник ГУ считает, что необходимо вызывать саперов для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов разорвались. Кроме того, следует определить объемы воды, необходимой для эффективной работы противопожарных танков.

В.РОСОХА также считает, что радиус разлета взрывающихся боеприпасов будет составлять не менее 5 километров.

По данным ОГА, в Лозовую уже прибыли для тушения пожара 10 автоцистерн из города и еще 10 автоцистерн - из области. На подходе - дополнительные автоцистерны из Полтавской и Донецкой областей.