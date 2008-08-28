На Харьковщине продолжают гореть слады боеприпасов

В Лозовском районе Харьковской области продолжают гореть склады боеприпасов 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщается на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации, первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ проинформировал, что по состоянию на 2 часа ночи 28 августа была проведена дополнительная эвакуация людей из 5-километровой зоны вокруг армейских грящих складов.

Сейчас в эвакоприемных пунктах размещены около 700 человек. Эвакопункты располагаются в средних школах №1, №3, №4, №7, №12, дошкольных учебных заведениях №11 и №13, а также в Доме культуры г. Лозовая.

В свою очередь, начальник областного управления СБУ Андрей МУХАТАЕВ сообщил, что военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара на военных складах по статье 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к воинской службе).

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск вспыхнул вчера около 16.30.