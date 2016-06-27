Поклонская, Кадыров и Аксенов вошли в список "Единой России"

Партия провела 22 мая голосование по всей России, по итогам которого должен был формироваться список кандидатов, передает РИА Новости.

Ранее в руководстве "Единой России" не исключили, что на съезде может быть принято решение о включении в перечень лиц, не участвовавших в предварительной процедуре.

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Всего Медведев предложил 29 кандидатур, из которых в предварительном голосовании принимал участие лишь один человек. В списке будет девять губернаторов и десять глав республик; при этом в него не войдут представители правительства России, за исключением самого Медведева.

Стоит отметить, что выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).