Поклонская, Кадыров и Аксенов вошли в список "Единой России"
Премьер РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о решении включить в список кандидатов от партии в депутаты Госдумы седьмого созыва "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, главу Чечни Рамзана Кадырова, "главу" аннексированного полуострова Сергея Аксенова.
Партия провела 22 мая голосование по всей России, по итогам которого должен был формироваться список кандидатов, передает РИА Новости.
Ранее в руководстве "Единой России" не исключили, что на съезде может быть принято решение о включении в перечень лиц, не участвовавших в предварительной процедуре.
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Всего Медведев предложил 29 кандидатур, из которых в предварительном голосовании принимал участие лишь один человек. В списке будет девять губернаторов и десять глав республик; при этом в него не войдут представители правительства России, за исключением самого Медведева.
Стоит отметить, что выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).