Одному из фигурантов "янтарного" дела суд назначил залог в 5 миллионов – Матиос

Об этом заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в своем Facebook.

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"Голосеевский районный суд только что арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн.грн. одного из подозреваемых в "янтарном" деле членов преступной организации. Расследует Главная военная прокуратура", - говорится в сообщении.

О ком именно идет речь, Матиос не уточнил.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявили о задержании пятерых человек в Ривненской области в деле о незаконной добыче янтаря.

4 июля накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в незаконной добыче янтаря подозреваются 32 человека. Кроме того, по подозрению в организации преступной группировке по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.