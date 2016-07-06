В Измаиле два водителя "не поделили" дорогу: один прострелил другому ногу

Как сообщает Измаильский отдел полиции, примерно в 10:30 на пересечении улицы Семинарской и проспекта Суворова едва не столкнулись два автомобиля Honda.

«Один «подрезал» другого – не уступил дорогу, из-за чего и произошел конфликт, который продолжился на другом перекрестке. Там один из водителей прострелил оппоненту ногу из травматического пистолета», - отметили в полиции.

Пострадавший госпитализирован. Подозреваемый утверждает, что во всем виноват его оппонент.

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«Установлена личность того, кто стрелял. Он сотрудничает со следствием. Предоставил запись своего видеорегистратора... Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести)», - сообщили в полиции.

По некоторым данным, не подтвержденным полицией, подозреваемый сначала скрылся с места происшествия.