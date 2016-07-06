Акция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман и представители протестующих "нашли общий язык"

12:13, 06 июля 2016
Общество
2579

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и руководство Федерации профсоюзов во время встречи "нашли общий язык".

Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.

«Состоялась продуктивная встреча Владимира Гройсмана с руководством Федерации профсоюзов Украины. Нашли общий язык», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.

Читайте такжеГройсман: украинцы не будут платить больше 20% своего дохода за коммунальные услуги

Позже пресс-секретарь премьера сообщил, что Гройсман встречается с представителями профсоюзов, которые требуют снизить коммунальные тарифы.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений, направленная против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter