Акция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман и представители протестующих "нашли общий язык"

Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.

«Состоялась продуктивная встреча Владимира Гройсмана с руководством Федерации профсоюзов Украины. Нашли общий язык», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.

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Позже пресс-секретарь премьера сообщил, что Гройсман встречается с представителями профсоюзов, которые требуют снизить коммунальные тарифы.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений, направленная против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.