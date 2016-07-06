Акция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман и представители протестующих "нашли общий язык"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и руководство Федерации профсоюзов во время встречи "нашли общий язык".
Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.
«Состоялась продуктивная встреча Владимира Гройсмана с руководством Федерации профсоюзов Украины. Нашли общий язык», - написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.
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Позже пресс-секретарь премьера сообщил, что Гройсман встречается с представителями профсоюзов, которые требуют снизить коммунальные тарифы.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений, направленная против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.