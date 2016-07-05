Интерпол задержал в Сербии разыскиваемого СБУ украинского бизнесмена
При попытке въезда в Сербию из одной из соседних стран сотрудники Интерпола задержали черкасского агробизнесмена, присвоившего почти 20 млн государственных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Бизнесмена задержали по материалам Службы безопасности Украины.
"Основатель и владелец локального сельхозпроизводителя с Черкащины заключил в 2014 году контракт с зерновым оператором "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Аграрии получили почти 20 миллионов гривень при закупке в них зерновых будущего урожая", - говорится в сообщении.
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Так, сотрудники спецслужбы установили, что агропредприятие не обеспечило поставки в установленные сроки, а бизнесмен присвоил государственные деньги и длительное время скрывался за границей.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предприниматель был объявлен в международный розыск.
Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции бизнесмена в Украину.