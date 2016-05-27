На Одесчине пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 26 мая военнослужащие Белгород-Днестровского погранотряда в пункте пропуска "Маяки" задержали гражданина Молдовы, на которого сработала база данных Интерпола.

Еще один гражданин Молдовы был задержан Измаильским пограничным отрядом в пункте пропуска "Рени".

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«В ходе пограничного контроля на иностранцев сработала база международной организации Интерпол. Их объявили в розыск правоохранители Молдовы и Румынии за совершение преступлений финансового мошенничества коррупции и участие в организованной преступной группе», - отметили в управлении.

Задержанные переданы правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, в Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом 30 миллионов гривень в месяц.