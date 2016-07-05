Депутат Заманский, который издевался над пенсионеркой в Днепре, выехал в Израиль - СМИ (видео)

Сам фигурант скандала сейчас находится в Израиле, а события комментирует через социальные сети, говорится в сюжете ТСН.

"Те, кто обрезал видео, скинул последнюю часть в интернет и хочет развести меня на деньги – пусть знают, ничего у вас не выйдет! Всем, кто верит – спасибо! А кто не верит – ну и не надо. Для себя я знаю, кто виноват! И моя совесть чиста!", - заявил депутат.

Из соцсетей видно, что мужчина длительное время занимается бизнесом, отдыхает в 5-звездочных отелях, катается на дорогих авто и иногда играет в пейнтбол вместе с однопартийцами – бывшими регионалами.

Заманский демонстрирует специфическое чувство юмора: во время расстрелов на Майдане предлагал задешево разместить там рекламу, а то и купить квартиру.

"Он приходил, но такого не было. Поздоровались, поулыбались – и пошел", - говорят в Соборном райсовете. Там о скандале с участием Заманского узнали из интернета. Уверяют, что от депутата такого не ждали – с коллегами он всегда вел себя корректно.

Читайте такжеДепутата Заманского исключили из "Оппоблока" за издевательства над женщиной

Его поведение обещают вынести на заседание комиссии по депутатской этике. "Конечно, неожиданность. Особенно у нас. У нас интеллигентный район, я сам депутат трех созывов – такого у нас не было. И не хотелось бы, чтобы такое было в будущем. Будем обсуждать, потому что это неправильно", - заявил председатель Соборного райсовета Артем Тимарев.

Займет ли Заманский свое кресло снова на следующей сессии – пока неизвестно. "Оппоблок" уже заявил о том, что исключает депутата из рядов своей партии. Поведение скандалиста обсудили без него. Потому что, говорят, депутат не выходит на связь.

"Это хулиганский поступок, поэтому мы исключили его из партии за неподобающее поведение", - рассказала председатель Днепровской городской организации "Оппозиционного блока" Людмила Селиванова.

Несмотря на позицию партийного руководства, друзья и единомышленники Заманского в соцсетях выражают ему поддержку и жалеют, что партия теряет таких людей. Решение о продлении работы Заманского в округе будет принято позже. Пока он будет выполнять свои обязанности как беспартийный. Процедура отзыва мандата без личного согласия депутата в законе четко не выписана.