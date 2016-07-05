Дело обвиняемого в даче взятки полковника Нацгвардии передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как сообщалось, в апреле этого года офицерами военной прокуратуры Запорожского гарнизона совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области и подразделением военной контрразведки был задержан «на горячем» во время передачи взятки в сумме 130 тысяч гривень военному прокурору одного из гарнизонов Южного региона Украины полковник Национальной гвардии Украины.

За такое «вознаграждение» взяткодатель пытался добиться закрытия уголовного производства, открытого военной прокуратурой по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) за системное хищение служебными лицами Нацгвардии денежных средств, предназначенных для обеспечения социально-бытовых нужд военнослужащих в зоне проведения АТО.

В ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые в полном объеме доказывают вину обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Государственное обвинение в суде будете поддерживать военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.