В Северодонецке неизвестные избили председателя окружной избирательной комиссии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области, 4 июля в 21:30 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение от местного жителя о том, что возле подъезда дома №43 по проспекту Гвардейскому в г. Северодонецк лежит человек.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в 21:20 возле дома двое неизвестных нанесли телесные повреждения председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №114.

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Пострадавший с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны нижнего века правого глаза, разрушение правого глазного яблока, множественные подкожные гематомы головы и правого предплечья, госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы.

Этот факт квалифицированы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, совершивших уголовное преступление.

Как сообщал УНИАН, 17 июля промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах, в частности, №114 в Луганской области.

19 мая Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Юрия Тыквы, избранного по одномандатному избирательному округу №114 в Луганской области, в связи с поданным им заявлением. 29 апреля Тыква был назначен председателем Луганской областной государственной администрации.