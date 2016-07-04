Суд на 2 месяца отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО
16:37, 04 июля 2016Общество
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Соломенский районный суд Киева отстранил от исполнения служебных обязанностей до 4 сентября военного прокурора сил АТО Константина Кулика, который подозревается в незаконном обогащении.
Теперь суд должен перейти к избранию меры пресечения Кулику. / russianseattle.us
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил следственный судья Соломенского суда Сергей Коробенко.
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“Ходатайство прокурора удовлетворить, отстранить подозреваемого Кулика от исполнения обязанностей сроком на 2 месяца до 4 сентября 2016 года”, - отмечается в решении суда.
В настоящее время суд должен перейти к избранию меры пресечения Кулику.
Как сообщалось, сторона обвинения будет просить для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.
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