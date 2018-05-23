Военные показали в Киеве технику, хорошо известную по событиям в Грузии…

Целесообразность проведения военного парада, посвященного 17-й годовщине Независимости, долго обсуждалась в коридорах власти. С одной стороны, семнадцать лет и дата не круглая, и денег особо нет - на проведение парада нужно 70 миллионов гривен - и супернового вооружения представить не можем, и угрозы военных конфликтов нет (решение проводить парад было принято до событий в Грузии, когда демонстрировать военную мощь было некому). Зато оппоненты Президента ревниво спрашивали: почему это денег на парад к Дню Победы не нашлось, а на семнадцатую годовщину нашлось?

Нашлись деньги… Несмотря на расходы, связанные с наводнением и грядущими выплатами олимпийским чемпионам. Появились и причины демонстрировать военную мощь.

Военные были очень даже не против мероприятия. Их аргументация проста: сколько времени уважающая себя страна может жить без военного парада? Наш «беспарадный» перерыв составил три года. К тому же, по мнению военных, эти семьдесят миллионов, далеко не на ветер выброшены. Обновленная военная форма, три месяца строевой подготовки, репетиции, рихтовка техники, премии военным - все это полезные для развития армии вложения. Армейцы день в день три предусмотренных президентским указом месяца маршировали по взлетной полосе завода «Авиант», а военная техника отрабатывала свой парад на полигоне в Белоцерковском районе. С водителями танков перед парадом, говорят, работала СБУ. Наверное, проверяли, нет ли среди них эмоционально неустойчивых или неблагонадежных.

Строй военных, шагающий перед нами во время парада на военном жаргоне называется «коробка», а если грамотно: парадный расчет. По четыре часа в день военные ходили в «коробке», готовясь к мероприятию. На параде легко заметить, если идут безупречно, хотя бы по фуражкам: в хорошем строю – это ровные диагонали.

Опытный взгляд сразу заметит, не подпрыгивает ли строй, не сбивается ли с ритма. В этот раз, все наши военные шли хорошо или почти хорошо. Правда, на последней репетиции на Крещатике у одного старшего офицера слетел туфель, когда идущий сзади наступил на пятку. Дело военное: как ни в чем не бывало маршируй до конца, пока не заберут в автобус. За потерянной обувью после окончания репетиции прислали солдата.

Желающих попасть на парад было огромное множество. Но в ближайшие сектора, где лучше видно, ближе к Майдану пускали людей по приглашению. Привилегированных было видно по одежде (вышиванка плюс идеально отглаженный пиджак), украинскому языку, нежеланию представляться прессе и по репликам, выдающим осведомленность. Так перед началом услышала диалог. Мужчина говорит своей спутнице, что, мол, как-то неловко, люди из регионов приехали, их не пускают, а мы попали. На что его спутница снисходительно успокоила, мол, на мессу к Папе Римскому вообще билеты покупают, а тут все по телевизору покажут. «Пожалуй, так во всех столицах, - согласился мужчина, - В первые ряды по приглашениям».

Народ попроще, чтобы как-то увидеть парад, стал приходить за час до его начала, ближе к Бессарабке, и с другой стороны – к Европейской площади. Там можно были занять вполне приличные диспозиции.

Мы стояли в секторе прессы. Рядом играл военный духовой оркестр. К слову, по обе стороны Крещатика стояло восемнадцать оркестров.

Наша военно-оркестровая служба считается одной из лучших в мире. От себя можем добавить, что всяческих похвал заслуживает и украинская маршевая музыка, которая включает большой пласт стрелецких маршей. Может быть, потому украинские военные так легко перешли от советских военных маршей к украинским, что они ничем не проигрывают советскому музыкальному наследию, и песенное наследство прапрадедов хорошо пришлось их военным праправнукам.

- Смотри, какой кабриолет душевный, - снова слышу замечание зрительницы. Именно в кабриолетах ехали министр обороны Юрий Ехануров и командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил и командующий парадом, генерал-лейтенант Иван Свида. - Чайки… Их всего было несколько в Союзе, в Киеве тоже всего две, они специально для парадов создавались, поэтому в идеальном состоянии.

В другом конце сектора парочка зрителей, рассматривая, как министр обороны, стоя в «чайке», объезжает войска, рассуждали, мол, первый гражданский министр обороны Украины Анатолий Гриценко показал, что возглавлять оборонное министерство может гражданский, поэтому Юрия Еханурова все восприняли нормально. А так, кому бы понравилось, что «терминатор малой приватизации» (так в свое время назвали журналисты Юрия Еханурова, возглавлявшего Госкомпредпринимательства) возглавил армию? А потом осведомленные зрительницы переключились на юных барабанщиков, которые начали парад, стали вовсю умиляться лицеистами из лицея имени Богуна. Мы и сами умилились, видя, как старательно эта детвора тянет носок и держит равнение.

После лицеистов прошел строй (или, если правильно, парадный расчет) старших офицеров Национальной Академии обороны. Потом пошли курсанты военных училищ, военные отдельных бригад. К слову, в новейшей истории каждой из них случалось что-то героическое. О заслугах и подвигах их представителей рассказывал комментатор, и думается, что телезрителям эти знания и интересны, и полезны.

Время парада было расписано поминутно. По окончании марша вышла военная техника. Комментатор сделал акценты, мол, модернизирована эта техника на заводах в Харькове, Киеве, Запорожье, Нежине, но не уточнил, есть ли у нас своя собственная разработка, а не только «глубокая модернизация» гордого наследия советских времен. Зрители посмотрели все ракетные установки. Увидели, как выглядит установка «Град». Наверное, такой недавно воспользовался Саакашвили.

Пролет авиации над Крещатиком занял около десяти минут. Отметим, что среди штурманов военных вертолетов была женщина Светлана Кравчук. Экипажи Ми-8 недавно помогали районам, пострадавшим от наводнения. Да и вообще, пролет боевых вертолетов, истребителей, штурмовиков, разведчиков - это волнующее зрелище. Тем более, что названия образцов этой авиационной техники нам не чужие. Совсем недавно близнецы-братья этой техники использовались в Грузии. Ну да ладно, не будем о грустном.

«Скажите, - задавали мы один и тот же вопрос людям не из нашего «блатного» сектора, а простым присутствующим на Майдане, - вы считаете проведение парада целесообразным?». В пользу целесообразности внятного ответа мы не получили, народ сокрушался, мол, плохо видно, но говорили, что все-таки было интересно. «А, вы журналисты? - спросил нас мальчик в желтых гольфах, маму которого мы только что записали на диктофон, - Я видел, как истребитель пролетал сейчас в небе. Я даже снял его на мобильник. Мы можем посмотреть вместе. Показать?»

Андрей Лавренюк, Маша Мищенко