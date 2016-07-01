В Одесской области будут судить мужчину, бросившего гранату в полицейских

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, прокуратура города Измаила утвердила обвинительный акт по уголовному производству в отношении 30-летнего мужчины.

Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Как отметили в главке, в декабре 2015 года этот житель Измаила, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в подъезде многоэтажного дома и нецензурно бранился. Жильцы подъезда вызвали полицию.

Когда на место приехали инспектора дорожно-патрульной полиции, они увидели, как из подъезда дома выходит гражданин. На просьбу остановиться, мужчина не отреагировал, а попытался скрыться от правоохранителей. Убегая, он несколько раз выстрелил из пистолета марки Zoraki в сторону сотрудников полиции, а затем бросил в преследовавших его полицейских ручную осколочную гранату РГД-5. Оба инспектора получили повреждения мягких тканей осколками взрыва.

По словам начальника Измаильского отдела полиции Александра Суржика, злоумышленник был задержан. Ему было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

В ходе досудебного следствия были собраны достаточные доказательства вины подозреваемого.

30 июня обвинительный акт направлен в Измаильский городской суд.