Германия выделила 14 миллионов долларов школам Днепропетровской области
18:56, 01 июля 2016Общество
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В рамках реализации проекта ЮНИСЕФ правительство Германии выделило 14 млн долларов на школы и детские сады Днепропетровской области.
Фото УНИАН
В Днепре подписали меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, сообщает Информатор.
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Данный меморандум предусматривает финансирование проекта по созданию качественно новой инфраструктуры для учебных заведений. Кроме того, в рамках проекта предполагается значительно улучшить условия обучения для детей.
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