Германия выделила 14 миллионов долларов школам Днепропетровской области

В Днепре подписали меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, сообщает Информатор.

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Данный меморандум предусматривает финансирование проекта по созданию качественно новой инфраструктуры для учебных заведений. Кроме того, в рамках проекта предполагается значительно улучшить условия обучения для детей.