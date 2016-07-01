Германия выделила 14 миллионов долларов школам Днепропетровской области

18:56, 01 июля 2016
Общество
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В рамках реализации проекта ЮНИСЕФ правительство Германии выделило 14 млн долларов на школы и детские сады Днепропетровской области.

Фото УНИАН

В Днепре подписали меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, сообщает Информатор.

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Данный меморандум предусматривает финансирование проекта по созданию качественно новой инфраструктуры для учебных заведений. Кроме того, в рамках проекта предполагается значительно улучшить условия обучения для детей.

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