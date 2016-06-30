В результате ночной стрельбы в центре Днепра 1 человек погиб, 1 ранен
В ночь на 30 июня в центре Днепра в результате стрельбы один человек погиб и один был ранен.
Как сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области, рана 31-летнего мужчины оказалась смертельной, и он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Другой мужчина 1989 года рождения с огнестрельным ранением бедра и передней брюшной стенки самостоятельно обратился в городскую больницу. Он и рассказал правоохранителям обстоятельства происшествия.
Оказалось, что оба пострадавших получили травмы в одно и то же время, в одном и том же месте. Это произошло около 23:40 на улице Миронова.
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Также полицейские опросили свидетелей рокового происшествия и установили, что оба мужчины были травмированы в результате конфликта между двумя группами людей.
В ходе розыскных действий сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины местного жителя 1989 года рождения, которому в ближайшее время будет вручено письменное уведомление о подозрении.
С места происшествия изъяты 4 гильзы. Орудие преступления - гладкоствольное охотничье ружье «САЙГА 20С» калибра 20 мм - изъято и направлено на экспертизу.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления.
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Следственным отделом Бабушкинского отделения полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
В свою очередь, как пишут "События Днепра", представитель общественной организации "ЗОВ" Всеволод Новохатько рассказал о ночном конфликте со стрельбой в районе Европейской площади, в результате которого погиб человек.
По его словам, конфликт начался в зале игровых автоматов.
"Стрельба произошла в районе Европейской площади. Но сам конфликт завязался в незаконном зале игровых автоматов, который находится над кафе "Мыши Бляхера". Когда одна компания зашла в этот салон, их там уже ждали. Ребята пытались скрыться на автомобилях, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Это все произошло из-за того, что полиция города закрывает глаза на игровые салоны", - сказал он.