На Луганщине будут судить группировку, обвиняемую в убийстве мэра Старобельска

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в конце 2015 житель Марковского района Луганской области с целью совершения умышленного убийства Живаги по заказу организовал преступную группу, участники которой тщательно готовились к совершению преступления, в частности, вели наблюдение за объектом нападения, изучали его распорядок дня, места пребывания, проводили тренировочные стрельбы из огнестрельного оружия.

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В феврале 2016 года, в соответствии с разработанным планом, у здания Старобельского городского совета участники группы трижды выстрелили из огнестрельного оружия, убив мэра.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что один из участников группы в сентябре 2014 года выстрелил из гранатомета РПГ-22 в дом председателя одной из районных администраций области, в результате чего пострадавшие получили телесные повреждения средней степени тяжести.

Действия обвиняемого по данному факту квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на совершение умышленного убийства двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, по заказу, способом, опасным для жизни многих лиц), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми боеприпасами). Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, мэр Старобельска Луганской области Живага умер 22 февраля в автомобиле «скорой медицинской помощи» от полученных огнестрельных ранений в голову и шею. Его вечером во время обхода территории обнаружил сторож. Живага без сознания лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.

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26 февраля сотрудники уголовной полиции Главного управления НП в Луганской области совместно с работниками СБУ по подозрению в совершении данного убийства задержали ранее судимого 22-летнего жителя Марковского района. По словам задержанного, убийство он совершил из корыстных побуждений. Сотрудники полиции 18 апреля, задержали второго подозреваемого в убийстве Живаги.

В ночь на 19 сентября 2014 г. из гранатомета был обстрелян дом главы райгосадминистрации в пгт Марковка Луганской области. Сам председатель не пострадал, а его жена была госпитализирована.