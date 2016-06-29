В Луганской области суд приговорил к 8 годам тюрьмы боевика "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в судебном заседании прокурором доказано, что в апреле 2015 года указанный гражданин, действуя по предварительной договоренности с представителем так называемого "Министерства государственной безопасности "ЛНР", пытался поступить на службу в указанный псевдогосударственный орган для содействия деятельности террористической организации "ЛНР".

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28 июня суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и приговорил к восьми годам заключения.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными задержали в районе проведения антитеррористической операции сержанта так называемой "народной милиции" террористической организации "ЛНР". По словам боевика, в апреле 2015 года возле города Счастье он лично видел переход на территорию Украины диверсионной группы под командованием Евгения Ерофеева и Александра Александрова.