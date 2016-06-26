Во Львове вандалы облили зеленой краской памятник Жертвам еврейского гетто
03:57, 26 июня 2016Общество
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Во Львове 24 июня неизвестные облили зеленой краской мемориал Жертвам еврейского гетто.
Фото facebook.com/nazzzalex
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.
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Краской облит памятник, постамент и таблицы с надписями.
По данному факту проводится расследование. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2013 года неизвестные спилили и похитили забор возле памятника Жертвам еврейского гетто.
Мемориал сооружен по проекту скульптора из Израиля Луизы Штеренштейн. 23 августа 1992 года состоялось его торжественное открытие.
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