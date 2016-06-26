Во Львове вандалы облили зеленой краской памятник Жертвам еврейского гетто

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.

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Краской облит памятник, постамент и таблицы с надписями.

По данному факту проводится расследование. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2013 года неизвестные спилили и похитили забор возле памятника Жертвам еврейского гетто.

Мемориал сооружен по проекту скульптора из Израиля Луизы Штеренштейн. 23 августа 1992 года состоялось его торжественное открытие.