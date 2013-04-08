Во Львове спилили забор возле памятника Жертвам гетто

Как сообщил сегодня УНИАН председатель Львовского городского общества еврейской культуры Александр Назар, в пятницу, 5 апреля, на проспекте В.Чорновола во Львове неизвестные спилили и похитили ограду-забор возле памятника Жертвам еврейского гетто во Львове, который был установлен в 1992 году.

„В мае 2012 года неизвестные облили краской памятник Жертвам гетто. После данного инцидента Львовское еврейское общество обратилось к Львовскому городскому совет с просьбой установить видеонаблюдение и обеспечить надлежащую охрану данного объекта. Однако камеры установлены не были, памятник должным образом не охраняется, а теперь похитили установленный вокруг него металлический забор”, - отметил А.Назар.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 185, часть 1 (кража).

Справка УНИАН. Памятник Жертвам львовского гетто был построен по проекту скульптора из Израиля Луизы Штеренштейн. 23 августа 1992 года состоялось его торжественное открытие.