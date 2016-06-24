Власти Киева начали готовить заявку на проведение "Евровидения-2017"

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, комментируя информацию об объявлении начала конкурса по отбору города, который будет принимать «Евровидение-2017» в Украине.

Она выразила убеждение, что Киев соответствует всем необходимым требованиям для проведения конкурса.

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«Киев имеет необходимую инфраструктуру, мощности и ресурсы для проведения «Евровидения-2017», а также готов предоставить гарантии безопасности и финансовые гарантии его проведения. Именно столица имеет наиболее развитую и современную инфраструктуру: гостиницы, 2 международных аэропорта, удобное транспортное сообщение и может обеспечить организацию мероприятия на высочайшем уровне», – отметила Старостенко.

Она убеждена, что Киев имеет лучшие технические и качественные характеристики для проведения песенного конкурса, а также значительный опыт в организации и проведении масштабных мероприятий («Евровидение-2005», Евро-2012 и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе «Евровидение-2016», который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

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Таким образом, следующий конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Украина.

Мэры Киева Виталий Кличко, Одессы Геннадий Труханов и Днепра Борис Филатов заявили о готовности провести конкурс в своих городах.

Сегодня министр культуры Евгений Нищук сообщил, что конкурс по отбору города, в котором будет проводиться «Евровидение-2017» пройдет в четыре этапа, победитель будет объявлен 1 августа.