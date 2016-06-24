В аэропорту Одессы задержали египтянина, разыскиваемого Интерполом за убийство

Как сообщает Одесский пограничный отряд Южного регионального управления Госпогранслужбы, 23 июня пограничники обнаружили и задержали египтянина, который находился в международном розыске.

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«В международном аэропорту во время проверки документов пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. По предварительным данным, иностранец числится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Египет для привлечения его к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в частности убийства», - отметили в пресс-службе.

О факте выявления подозреваемого проинформировано Украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали компетентным органам для детального выяснения обстоятельств.