В аэропорту Харькова задержали россиянина из списка Интерпола

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины, которые несут службу в аэропорту Харькова и в пункте пропуска «Платонове» обнаружили и задержали двух человек, разыскиваемых Интерполом за различные преступления.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности, сегодня, 17 июня, в пункте пропуска «Харьков-авиа» пограничники во время осуществления проверочных мероприятий обнаружили и задержали гражданина России, на которого сработала база данных Интерпола.

А вчера, 16 июня, пограничники Котовского отряда задержали гражданина Молдовы, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество. Обнаружили его во время мероприятий контроля в пункте пропуска «Платонове», что на Одесщине, отмечают в сообщении.

О фактах задержания проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанных передали компетентным органам.