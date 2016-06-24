В Днепре неизвестный бросил гранату во двор частного дома

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, на месте происшествия полиция установила, что взорвалась граната Ф-1. Взрывом повреждено металлическую ролету гаража, автомобиль хозяина и окно жилого дома. Никто из людей не пострадал.

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С места преступления изъяты осколки гранаты Ф-1, рычаг запала и скобу от гранаты.

Амур-Нижнеднепровским отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).