В Днепре неизвестный бросил гранату во двор частного дома
13:19, 24 июня 2016Общество
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В Днепре сегодня около 3 часов ночи неизвестный бросил гранату во двор частного дома в Амур-Нижнеднепровском районе города, прогремел взрыв.
С места преступления изъяты осколки гранаты Ф-1 / УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, на месте происшествия полиция установила, что взорвалась граната Ф-1. Взрывом повреждено металлическую ролету гаража, автомобиль хозяина и окно жилого дома. Никто из людей не пострадал.
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С места преступления изъяты осколки гранаты Ф-1, рычаг запала и скобу от гранаты.
Амур-Нижнеднепровским отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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