В Донецкой области на гранате подорвался мирный житель

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, трагедия произошла сегодня около 6 часов утра в городе Северск.

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По данным полиции, соседи услышали взрыв в доме, но сначала подумали, что взорвался газ, и сообщили об этом дочери погибшего, которая живет отдельно. Она обратилась к правоохранителям и в газовую службу.

Как выяснили полицейские, гранату мужчина нашел на берегу реки Северский Донец во время рыбалки, и вместо того, чтобы сообщить об опасной находке правоохранителям, принес ее домой. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.