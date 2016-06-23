Поклонская "готова принять" следователей ГПУ в своем кабинете в оккупированном Симферополе

Об этом она заявила сегодня в интервью Lenta.ru.

«Если им не терпится получить какие-то ответы на определенные вопросы, то я их приглашаю в прокуратуру Республики Крым. Мой рабочий кабинет находится на третьем этаже. С 8 утра до 10 вечера я нахожусь на рабочем месте. Пусть приезжают, и я отвечу на все интересующие их вопросы», - сказала Поклонская.

Она также отметила, что заявления Генеральной прокуратуры Украины «нарушают ее права и украинское законодательство, а также не соответствуют действительности».

«Я ни разу ни по месту работы, ни по месту жительства не получала никаких официальных повесток. Поэтому я полагаю, что это все фикция», - подытожила Поклонская.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Поклонскую, а также «председателя Совета министров» временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова и председателя так называемого «Госсовета Крыма» Владимира Константинова.

Соответствующая информация обнародована в газете "Урядовый курьер" от 23 июня №117.

Согласно информации, им необходимо явиться к старшему следователю по особо важным делам ГПУ для допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12014010790000081.

Допрос назначен на 29 июня.