Майора, который пытался угнать самолет в Россию, приговорили к 12 годам тюрьмы

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области рассмотрел уголовное производство по обвинению военнослужащего одной из воинских частей по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), сообщает сайт ГПУ.

Доказано, что майор, действуя умышленно, передал представителям Российской Федерации сведения с государственной тайной, а именно: полную информацию о плане полета военного самолета-разведчика, что позволило иностранному государству спланировать мероприятия по противодействию и уменьшить результативность выполнения специального задания.

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Кроме того, во время выполнения специального полета обвиняемый отказался выполнять законное требование штурмана экипажа в направлении самолета по запланированному курсу и уклонился от маршрута. Нарушив режим "молчания", пытался установить контакт с неизвестными лицами и направил самолет к линии государственной границы с Российской Федерацией.

Без какой-либо возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории страны-агрессора вынужден был совершить посадку самолета на запланированную линию полета.

Суд учел все обстоятельства и признал злоумышленника виновным в государственной измене.

Решением суда он лишен свободы сроком на 12 лет с лишением воинского звания "майор".