СБУ рассказала, как в России пытаются вербовать украинских заробитчан (видео)

Спецслужбы РФ пытались склонить к государственной измене жителя Тернополя, который уехал в РФ на заработки еще подростком, сообщает пресс-центр СБУ.

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"В Москве во время очередного рейда миграционной службы его задержали за незаконное пересечение границы. Вскоре парень был осужден к лишению свободы. К инкриминируемому правонарушению суд "добавил" еще и якобы угон автомобиля. Отбыв наказание, парень переехал в Ижевск, устроился на работу. После событий Революции Достоинства его задержали сотрудники ФСБ и пообещали, в случае отказа от сотрудничества, под любым удобным предлогом приговорить к значительному сроку заключения как рецидивиста", - рассказали подробности в пресс-центре.

Отмечается, что кураторы из ФСБ поставили перед украинцем ряд задач. Прежде всего он должен был собирать информацию о дислокации центров подготовки украинских добровольческих формирований. Также в его обязанности входил сбор установочных данных командиров, чьи подразделения принимают участие в АТО. Кроме того, россияне планировали использовать парня для организации разного рода провокаций.

После возвращения в Украину юноша сразу же обратился в Управление СБ Украины в Тернопольской области, где и рассказал все обстоятельства вербовки. Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.