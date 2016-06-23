ДТП с украинцами на территории России: число погибших достигло шести человек
Число погибших в ДТП с украинским микроавтобусом и фурой в Курской области РФ достигло шести человек, женщина скончалась в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области, передает ТАСС.
"Женщина 1972 года рождения скончалась на операционном столе", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще один пострадавший находится в этой больнице в реанимации, он пока не транспортабелен.
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Остальные 5 пострадавших, включая ребенка, уже находятся в Курске. "Те 5 человек, которые были транспортабельны, уже переведены в областную больницу", - добавили в МЧС. Их жизни ничто не угрожает.
Напомним, правоохранительные органы Курской области сообщили о гибели пяти украинцев и травмировании семерых при лобовом столкновении микроавтобуса с грузовиком в Фатежском районе Курской области.