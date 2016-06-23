СМИ узнали, когда автовокзал Днепра получит "декоммунизированную" вывеску

По словам директора областного предприятия автобусных станций ДОПАС Виктор Разводова, замена старого названия на новое – это всего лишь дело времени, сообщает Dp.vgorode.ua.

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"Мы – законопослушные граждане, – говорит Разводов. – Но в данный момент решение о переименовании города оспаривается в суде. Как только будет принято окончательное решение, мы поступим в соответствии с ним".

Как известно, город был официально переименован в Днепр 2 июня 2016 года.