Никотиновые войны

Этим средствам, снижающим риски для здоровья никотоновозивисимым людей, противостоят консерваторы и спонсирующие их заинтересованные лица – табачники и фармацевты.

В последние годы антитабачная повестка радикальным образом изменилась: теперь десятки ученых, врачей и общественных организаций борются с табакокурением, но не с… никотином. Бурное развитие рынка электронных сигарет и прочих аналогичных приборов (их собирательно называют «альтернативными средствами доставки никотина»), позволяющих курильщику отказаться от вредной для здоровья (своего и окружающих) привычки вдыхать дым тлеющего с бумагой табака, заставило многих борцов с курением в последние годы переосмыслить ситуацию и изменить вектор приложения усилий.

Теперь ведущие антитабачные умы современности перестали тратить энергию на продвижение запретов, связанных с никотином (которые отказались столь же не эффективными, сколь и часто нарушаемыми), и сконцентрировались на реализации идеи тотальной замены курения другими, менее вредными для здоровья, способами удовлетворения никотиновой зависимости.

Этой международной инициативе был посвящен Глобальный никотиновый форум, уже третий по счету, завершившийся на минувших выходных в Варшаве.

В настоящее время в научных кругах утихают дискуссии о том, насколько опасны для человечества электронные сигареты и прочие бездымные альтернативы сигаретам: рядом исследований доказано, что вдыхать никотиновый пар безопасней, чем сигаретный дым. При чем, существенно безопасней: благодаря отсутствию в испарениях электронных приборов канцерогенов (бензола, формальдегида, акролина), тяжелых металлов, смол и угарного газа, основным веществом, которое может наносить вред организму пользователя е-сигарет, становится никотин – в отличие от сигарет обычных, дым которых содержит десятки убийственных ядов, среди которых никотин – как не парадоксально, один из самых безобидных.

Актуальная околоникотиновая дискуссия теперь – в определении масштабов снижения рисков для здоровья «альтернативщиков», по сравнению с курильщиками традиционных сигарет, и, главное, – в проблемах продвижения электронных средств получения никотина как замены сигаретам для снижения угроз здоровью курильщиков.

Есть результаты фундаментальных исследований, которые наглядно демонстрируют, что содержание веществ, вызывающих онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы, в крови курильщиков, заменивших сигареты электронными никотиновыми приборами, снижается также, как и у людей, полностью прекративших взаимоотношения с никотином.

В научной среде также часто апеллируют к примеру Швеции – страны, где табак столь же популярен, как и в целом в Евросоюзе – но не в виде сигарет, а в виде «снусов» - для жевания. Около 30% употребления табака в Швеции приходится именно на негорючие «снусы», и именно Швеция имеет наименьший показатели смертности от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы в Европе.

«Если совсем отказаться от никотина не получается, электронные сигареты – достойная альтернатива курению, поскольку они хорошо замещают собой ритуал курения и во многом его повторяют, что избавляет курильщиков от необходимости испытывать стресс, оказываясь от привычки», - рассказывает представитель НПО «Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives» из США Брайан Картер.

«Лучше пусть люди умирают»

Забавный момент во всей феерии цифр и аргументов, доказывающих существенно меньший, в сравнении с традиционным курением, вред от электронных средств употребления никотина, заключается в том, что люди, ранее боровшиеся с курением во всем мире, и решившие теперь продвигать альтернативы как средство для защиты общественного здоровья и снижения медицинских рисков, пожинают плоды собственной работы в предыдущие годы, и… упираются в пролоббированные ранее ими же запреты, не позволяющие промотировать переход на электронные сигареты во имя сохранения здоровья курильщиков.

«Проблема в том, что мы знаем о том, что электронные сигареты менее вредны для здоровья человека, чем обычные, и даже можем предполагать, что снижение вреда существенное, более 50-60%, и даже еще больше. Мы наблюдаем улучшение состояния пациентов, перешедших с обычных сигарет на электронные. Мы уверены, что для курящих людей жизненно важно иметь доступ к менее опасным продуктам, что, в конечном итоге, ведет к снижению смертности населения – но, из-за законодательных ограничений, связанных с никотином как таковым, мы не можем об этом говорить на массовую аудиторию, мы не можем продвигать или рекламировать для курильщиков средства, заменяющие сигареты», - сетует профессор Джерри Стимсон директор общественной организации Knowledge•Action•Change, специалист по вопросам общественного здоровья из Великобритании, координатор Глобального никотинового форума.

И хотя, даже без активного продвижения сигаретозаместительной продукции, за последние годы около 6,1 миллиона жителей ЕС бросили курить с помощью электронных сигарет, доктора уверены – если подойти к вопросу системно, людей, которые откажутся от табачного дыма и, тем самым, снизят угрозы для собственного здоровья, станет в разы больше.

Штука здесь в том, что у курильщика, который не желает или не может бросить курить, есть альтернатива – продолжать курить обычные сигареты (что удобно и привычно), или снизить риск для своего здоровья и вред, наносимый окружающим, перейдя на электронные альтернативы. При этом, современные приборы для замены сигарет, хотя и обеспечивают ощущения, практически сходные с обычным курением, и, таким образом, позволяют избежать дискомфорта, связанного с отказом от сигарет (никотиновой ломки), тем не менее, предполагают ряд неудобств. Например, их нужно заряжать от электросети, как и любой другой механизм, они требуют определенного ухода, но, главное – в отличие от обычных сигарет, продающихся на каждом углу вместе с зажигалками и спичками, электронные сигареты и никотиновые наполнители для них не так-то просто купить.

Ученые и врачи открыто говорят о том, что убедить заядлого курильщика отказаться от сигарет с помощью альтернатив можно, только предоставив никотинозависимым определенные «бонусы», недоступные при традиционном курении: например, предоставив законодательные послабления для употребления электронных сигарет в общественных местах и отелях, не облагая наполнители для никотиновых электроприборов стандартными табачными акцизами (делая, таким образом, электронную альтернативу курению более дешевой), сделав покупку приборов более доступной (хотя бы на уровне традиционных сигарет, не запрещая распространение никотиновых альтернатив через обычные магазины, где можно купить простые сигареты).

Отдельный аргумент «за» такой подход – употребление альтернативных средств получения никотина представляет собой и меньшую общественную опасность. Некурящему человеку в компании вейперов (от англ. «парильщиков» - так называют людей, которые, вместо курения, вдыхают никотиновый пар, получаемый из разного рода приспособлений) без своего личного никотинового устройства гипотетически сложно начать употреблять никотин, рискуя «подсесть», в отличие от курилки, где любой курильщик может угостить некурящего сигареткой.

Да и, согласно представленному в Варшаве обширному докладу вице-декана факультета Химических технологий Каунасского технологического университета Дайнюса Мартузевичиуса, выдыхаемый вейперами пар рассеивается в считанные секунды, не причиняя вреда окружающим, в отличие от продуктов горения обычных сигарет.

Но все эти аргументы игнорируются политиками и консервативными антитабачными лобби, представители которых упорно не желают понимать, казалось бы, очевидную вещь: человека нельзя заставить сделать что-либо, чего он делать не хочет (например, бросить курить), не предлагая ему альтернатив. Яркий пример – Сингапур, где курение запрещено практически везде, даже на улице (кроме специально отведенных участков), и где употребление сигарет остается, вместе с алкоголем и наркотиками, одной из трех главных вредных привычек – как и во всем остальном мире.

Последний довод людей, требующих зарегулировать или вовсе запретить альтернативные средства доставки никотина, звучит примерно так: несмотря на доказательства о снижении или отсутствии большинства опасных и вредных веществ, характерных для сигаретного дыма, в никотиновом паре, на сегодняшний день нет убедительной статистики, которая показала бы, что долгосрочное употребление электронных сигарет не приводит к тем же последствиям, что и курение сигарет обычных. (Речь идет о большой выборке людей, которые употребляли бы только электронные средства доставки никотина в течение 20-30 лет, - чтобы можно было строить выводы, базируясь на статистической базе, аналогичной той, на которой основаны выводы о вреде курения). Разумеется, в настоящий момент это – невозможно, так как электронные сигареты появились сравнительно недавно, и собрать подобных масштабов статистику (за период 20+ лет) не из чего.

«Нам говорят: нельзя продавать электронные сигареты, даже если они менее вредны для здоровья, так мы не знаем, насколько менее они вредны. Пусть лучше люди продолжают курить обычные сигареты, о которых мы точно знаем, что они вредны и ведут к смерти, а не пробуют альтернативы, - негодует известный греческий кардиолог Константинос Фарсалинос. – Мне это напоминает историю о парашюте. Вы удивитесь, но эффективность парашютов в вопросе спасения жизни и сохранения здоровья человеку, на которого воздействует гравитация в свободном падении, не доказана. Однажды британские ученые задались целью научно обосновать пользу парашютов, однако, им не разрешили провести серьезные медицинские исследования с тремя группами испытуемых и по «слепому методу» (согласно этому методу, три группы волонтеров должны были бы выпрыгивать из самолета – без парашютов, с парашютами и с имитацией парашютов – для того, чтоб проверить, в какой группе после приземления останется больше живых и здоровых участников эксперимента, - УНИАН). Поэтому, эксперимент провалился, и до сих пор никем научно не доказано, что парашют способен спасти жизнь падающему с неба человеку».

От попыток зарегулировать рынок электронных сигарет и средств доставки никотина предостерегает и всемирно известный антитабачный активист Клайв Бейтс, он просит при регулировании рынка электронных сигарет избежать негативных последствий для здоровья курильщиков. По его мнению, правительства должны ставить во главу угла снижение вреда здоровью. «Строгий подход к электронным сигаретам и «снусам» может в итоге вылиться лишь в увеличение конкурентоспособности более вредных обычных сигарет», - говорит Бейтс.

При этом, Бейтс ссылается на доклад Королевской коллегии врачей Лондона, в котором говорится, что вред здоровью от электронных сигарет «вряд ли превышает 5 процентов от вреда от курения табака».

Журналист и документалист, автор фильма «Миллиард жизней», раскрывающего заговор фармацевтических компаний и спонсируемых ими политиков против электронных сигарет (согласно версии, довольно убедительно обоснованной в фильме, фармацевты не желают терять внушительный рынок малоэффективных никотинозамещающих средств – пластырей, жевательных резинок, таблеток и т.п.), Аарон Биберт, еще более категоричен в своих высказываниях: «Это очень цинично, когда регулирующие органы запрещают или ограничивают распространение и продажу электронных сигарет, под предлогом того, что они все еще недостаточно изучены. Известно, что обычные сигареты вредны и могут привести к преждевременной смерти, при этом, информацию о том, что есть электронные альтернативы, которые более безопасны, умалчивают. Создавать ограничения для таких альтернатив, пока на каждом углу можно купить обычные сигареты с доказанной вредностью – это все равно, что говорить: «пусть лучше люди умирают»».

Украинская неопределённость

Профессор Марева Гловер из новозеландского Университета Мэсси предлагает государствам сосредоточится не на регулировании электронных сигарет, а на более важных вопросах, таких как вред от ожирения, дорожных авариях или насилии: «Мы должны тратить деньги на другие, более важные вопросы», - заявила она, презентуя свой доклад на Глобальном никотиновом форуме.

В Украине, стране, где депутаты, принявшие одно из самых жёстких антитабачных законодательств в мире, и даже запретившие курение в Верховной Раде, спокойно нарушают собственные же законы (попыхивая сигаретами в туалетах, а порой, даже в коридорах парламента) альтернативные никотиновые средства находятся в двойственном положении. С одной стороны, принятые еще при Януковиче законы официально запрещают употребление электронных сигарет в закрытых помещениях и общественных местах (говорят, появлением этой нормы мы обязаны тому, что таким образом антитабачные лоббисты отечественного разлива хотели продемонстрировать европейским коллегам свою продвинутость и инновационность), с другой – в интернете и даже в некоторых обычных торговых центрах можно без труда найти приспособления любых (в том числе, неизвестных в нашей части света) производителей и «заправку» к ним.

При этом, в официальной плоскости ни Украина как государство, ни организации, ратующие за общественное здоровье, не определились со своим отношением к электронным сигаретам и их аналогам. Чем ловко пользуются отдельные игроки табачного рынка, лоббирующие (не без помощи остро нуждающихся в деньгах «антитабачных» активистов) в настоящий момент через парламентский Комитет по вопросам здравоохранения… запрет на продажу альтернативных средств доставки никотина на территории Украины – якобы до момента внедрения жестко регулирующей эту продукцию нормативной базы.

…Пока политики продолжают упорно не замечать очевидные вещи, число курильщиков в мире неуклонно растет. Несмотря на положительную динамику бросающих курить в развитых странах, развивающиеся и бедные государства (к числу которых, увы, относится и Украина), обеспечивают системный прирост количества людей, употребляющих сигареты.

И, тем самым, убивающих себя.

Михаил Ганницкий