Эксперт: В борьбе с курением нужно использовать инновационные методы
Широкий круг производителей электронных сигарет и паров предоставляет курильщикам альтернативные способы получения никотина, которые буквально полностью исключают вред, вызываемый смолами в табачных изделиях.
Об этом в своей колонке на сайте Business Day Live пишет международный эксперт в области вопросов здравоохранения, один из создателей Рамочной конвенции по борьбе против табака, доктор Дерек Як.
«Правительствам необходимо признать эту тенденцию и принять ее, развивая регуляторные системы, которые переключат внимание курильщиков со смертельно опасных сигарет на продукцию с гораздо меньшим риском для здоровья», - акцентирует эксперт.
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Специалист отмечает, что если бы в проблему снижения вреда было привлечено более широкое мировое сообщество, эффект был бы намного лучше, и проект улучшения состояния здоровья нынешнего 1 миллиарда курильщиков был бы реализован в ближайшие 10-20 лет.
«Для этого нам также нужно осознать, что мы должны призвать курильщиков отказаться от пагубной привычки, используя все эффективные подходы и инновационные методы», - отмечает доктор.