Генштаб хочет изменить закон о сроках военной службы в особый период

Генеральным штабом Вооруженных сил Украины инициировано внесение изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об уточнении сроков военной службы в особый период.

Указанный законопроект устраняет расхождения в прохождении воинской службы различными категориями военнослужащих, сообщается на странице Генштаба в Facebook.

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Как известно, военнослужащие, которые заключили шестимесячный контракт, после завершения шестимесячного срока могут уволиться с военной службы без дополнительных требований. Вместе с тем, в Вооруженных силах Украины продолжают проходить службу военнослужащие, которые подписали контракт на особый период в течение неопределенного срока.

Предлагается внести изменения в закон, которыми предусмотреть в особый период четкие сроки прохождения военной службы: шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев. Военнослужащие, которые заключили контракт на особый период и отслужили не менее 18 месяцев, будут иметь возможность либо продлить контракт на определенный срок – шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев, или уволиться с военной службы.

Законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады Украины, добавили в Генштабе.