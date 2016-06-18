В Попасной двое подростков пострадали от взрыва запала гранаты
16:31, 18 июня 2016Общество
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В городе Попасная Луганской области вчера вечером двое подростков 2006 годов рождения пострадали от взрыва запала гранаты, который нашли в сквере.
Серьезных повреждений дети не получили / dic.academic.ru
Как сообщили УНИАН в Департаменте массовых коммуникаций Луганской военно-гражданской администрации, серьезных повреждений дети не получили и после осмотра медиками скорой помощи их отпустили домой.
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Кроме того, вчера примерно в полдень террористы из стрелкового оружия обстреляли украинских военнослужащих неподалёку от Лобачево. Вечером также из стрелкового оружия террористы стреляли по Станице Луганской. Вследствие обстрелов потерь и разрушений не зафиксировано.
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