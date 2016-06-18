В Попасной двое подростков пострадали от взрыва запала гранаты

Как сообщили УНИАН в Департаменте массовых коммуникаций Луганской военно-гражданской администрации, серьезных повреждений дети не получили и после осмотра медиками скорой помощи их отпустили домой.

Читайте такжеНа Донетчине неизвестные бросили гранату в дом фермера, ранен владелец дома

Кроме того, вчера примерно в полдень террористы из стрелкового оружия обстреляли украинских военнослужащих неподалёку от Лобачево. Вечером также из стрелкового оружия террористы стреляли по Станице Луганской. Вследствие обстрелов потерь и разрушений не зафиксировано.