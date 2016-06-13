Нацгвардию задействуют для охраны ратуши во Львове

Своим решением исполком поручил львовскому коммунальному предприятию "Муниципальная дружина" заключить с Национальной гвардией Украины договор об охране административного здания Львовского городского совета на пл. Рынок, 1, передает ZIK.

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Количество нацгвардейцев, которых задействуют в охране, будет определено во время подписания соглашения. В то же время городской председатель Андрей Садовый предложил, чтобы их было четверо.

Как сообщалось, 9 июня городской совет Львова окружили кордоном правоохранителей, которые не пропускали митингующих на сессию горсовета.

Тогда митингующие начали прорывать кордоны правоохранителей на входе в ратушу. Тогда же в сессионном зале началась драка. Из-за этого сессию закрыли, не рассмотрев ни одного вопроса.