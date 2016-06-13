Нацгвардию задействуют для охраны ратуши во Львове
Исполнительный комитет Львовского горсовета на заседании 13 июня принял решение об охране административного здания ЛГС.
Своим решением исполком поручил львовскому коммунальному предприятию "Муниципальная дружина" заключить с Национальной гвардией Украины договор об охране административного здания Львовского городского совета на пл. Рынок, 1, передает ZIK.
Читайте такжеСтолкновения во львовской ратуше: полиция открыла уголовное дело
Количество нацгвардейцев, которых задействуют в охране, будет определено во время подписания соглашения. В то же время городской председатель Андрей Садовый предложил, чтобы их было четверо.
Как сообщалось, 9 июня городской совет Львова окружили кордоном правоохранителей, которые не пропускали митингующих на сессию горсовета.
Тогда митингующие начали прорывать кордоны правоохранителей на входе в ратушу. Тогда же в сессионном зале началась драка. Из-за этого сессию закрыли, не рассмотрев ни одного вопроса.