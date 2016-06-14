В Кремле не комментируют информацию об обмене Солошенко и Афанасьева

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу корреспондента УНИАН раскрыть детали обмена украинцев.

«Мне пока нечего сказать по этой теме», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

По данным источника, в аэропорту "Внувово-2" ожидают самолет Нацгвардии Украины, который должен забрать на Родину Солошенко и Афанасьева.