На Одесщине при разбойном нападении на жилой дом застрелили мужчину

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели в районном центре Кодыма несколько вооруженных злоумышленников совершили разбойное нападение на частный жилой дом.

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Они требовали выдать деньги и материальные ценности. По данным источника, один из сыновей хозяина пытался оказать сопротивление.

«Силы были неравны… Нападавшие, которых было три-четыре человека, подавили сопротивление, вывели из дома хозяина и убили выстрелом в голову из пистолета - на глазах у членов семьи, к которым также было применено физическое насилие», - рассказал собеседник УНИАН.

По его данным, двое злоумышленников уже задержаны. согласно предварительным сведениям, они – жители Приднестровья.

Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время в Одесской области участились случаи разбойных нападений и грабежей, совершаемых выходцами из Приднестровья.

По данному факту открыто уголовное производство. Начато расследование. В пресс-службе регионального главка Нацполиции данное ЧП пока не комментируют.