Украинцы смогут бесплатно посещать музеи Вероны – мэр

Об этом он сказал во время открытия в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве выставки «Спасенные сокровища Италии», которая состоит из 17 ценных картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных в прошлом году из Городского музея в Вероне и выявленных в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

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«В знак благодарности Тоси объявил, что все украинские граждане смогут посещать музеи Вероны бесплатно. Он также вручил президенту Украины Петру Порошенко почетное гражданство Вероны и пригласил в удобное время посетить этот итальянский город», - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр отметил, что для всей Италии то, что картины нашлись, является настоящим праздником.

«Благодаря работе правоохранительных органов и господина президента Порошенко это событие укрепило отношения Украины и Италии», - отметил Тоси.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Порошенко поздравил личный состав пограничной службы и работников военной прокуратуры, которые провели успешную операцию по поиску коллекции из 17 ценных картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из Городского музея в Вероне.

Сегодня 13 июня в Киеве в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка упомянутой коллекции.