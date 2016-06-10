Футбольный Евро как урок истории

Начался главный футбольный праздник четырехлетнего цикла – чемпионат Европы. Сегодня этот турнир принимает Франция, но мы все еще вспоминаем предыдущий Евро-2012, который организовывали Украина с Польшей.

Помним, сколько тревог и переживаний было связано с очень сложной и дорогостоящей подготовкой принимающих городов. Сколько было дебатов и страстей, мрачных прогнозов и предупреждений от УЕФА. Как судьба турнира оказалась под реальной угрозой из-за политических коллизий, и как команда регионалов под началом Бориса Колесникова оперативно разрешила накопившиеся проблемы, заодно не обидев себя. По ряду моментов хвосты и долги висят до сих пор – но победителей не судят.

Читайте такжеСборная Украины: последние победы перед ЕвроМы помним, как вопреки всем опасениям футбольный праздник удался на славу: сколько туристов приехало в Украину; с каким удовольствием люди проводили время на улицах и стадионах Киева, Харькова, Львова и Донецка; как обошлось без всяких эксцессов; какая атмосфера всеобщей радости и толерантности царила повсюду – от фан-зон до пивных баров. Мы помним чувство гордости за свою страну, которое в дни Евро-2012 охватило и объединило всех украинцев.

Но мы помним и то, как через два дня после завершения чемпионата – 3 июля 2012 года в Верховной Раде с нарушениями регламента был принят пресловутый закон о региональных языках, «закон Кивалова-Колесниченко», в одночасье расколовший страну и зачеркнувший ту атмосферу радости и гордости.

Собственно, сегодня очевидно, что именно тогда Янукович забил первый гол в свои ворота и заложил основы своего будущего бесславного краха. Имея все шансы для второго президентского срока, ассоциации с Европой и счастливой жизни в Межигорье, он все бездарно провалил и потерял – не подписав договор об ассоциации в Вильнюсе, разогнав студентов на Майдане, не сдав Захарченко, закончив стрельбой, позорным бегством и Ростовом.

Из-за дурости Януковича и его приспешников памятником Евро-2012 в Украине стал разрушенный до основания донецкий аэропорт, строительство которого обошлось в 7 миллиардов гривен, и пустующая «Донбасс Арена» стоимостью в $400 млн.

К сожалению, история учит тому, что ничему она не учит. И уже новая власть, сменившая Януковича, начала с закона Кивалова-Колесниченко – его несвоевременной и нелепой отмены, которая подлила масла в огонь и стала одним из пропагандистских аргументов России в ее агрессии в Крыму и Донбассе («Русский язык запретили! Всех говорящих по-русски убивают прямо на улицах! Всех учителей русского языка вырезали, книги сожгли!» и т.п.). Да и многие другие действия команды Януковича, к сожалению, сегодня воспроизводятся в тех или иных формах.

Задачи, стоявшие перед Украиной в процессе подготовки к Евро-2012, не идут ни в какое сравнение с французскими вызовами 2016 года. Ведь во Франции, принимавшей Евро-1984 и чемпионат мира 1998 года, не нужно было строить и реконструировать стадионы, отели, аэропорты, дороги – вся инфраструктура практически готова к приему любого турнира в любой момент.

Однако французские проблемы иного рода, и не менее серьезные – угроза терроризма, социальные протесты, забастовки да еще и наводнение. Так что и для французов Евро не только праздник футбола, но и серьезное испытание.

Хотя все заботы отойдут на второй план после стартового свистка арбитра и первого удара по мячу. Игра покрывает все. Только бы обошлось без терактов. Не дай Бог – Je Suis Euro-2016.