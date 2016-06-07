В Одессе активисты продолжают блокировать здание суда, отпустившего из-под стражи фигуранта "дела 2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, под административное здание, расположенное на улице Гайдара, представители патриотических организаций привезли автомобильные покрышки. Сейчас здесь находятся десятки людей.

Как сообщил УНИАН заместитель командира «Самообороны Майдана Одессы» Виталий Кожухарь, весь 6-й этаж, на котором расположен зал заседаний, заблокирован патриотами. Он пояснил, что находящиеся в зале активисты также заблокировали дверь изнутри. Сейчас внутри – несколько десятков активистов, трое судей, отпустивших фигуранта под домашний арест, правоохранители, а также – непосредственно Мефедов (в клетке).

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«Сегодня суд вынес определение о том, что Мефедов может содержаться не в СИЗО, а под домашним арестом. Но нас это не устраивает, так как мы понимаем, что может произойти – обвиняемый просто исчезнет, скроется от следствия», - сказал Кожухарь.

Активисты, находящиеся в здании и рядом с ним, заявляют, что «пойдут до конца», готовы к различным вариантам, в том числе, к тому, что правоохранители могут применить силу. Патриоты периодически скандируют: «Слава Украине!».

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Кожухарь пояснил, что протестующие выпускают из здания людей, не имеющих отношение к данному делу, также пропускают внутрь должностных лиц (прокуратуры, Нацполиции), которые пытаются разрешить ситуацию.

Как сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Андрей Костюк, в суде «все под контролем, охраняют общественный порядок».

«Начальник следствия должен был вести переговоры, чтобы урегулировать ситуацию.

Ситуация под контролем, сотрудники Малиновского отдела полиции совместно с спецподразделением исполняют превентивные меры по недопущению конфликтов», - отметил Костюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Одесской области отпустил из-под стражи фигуранта дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, гражданина России Евгения Мефедова, ранее арестованного на 2 месяца за угрозы свидетелю.

Когда суд объявил о своем решении, находившиеся в заде заседаний представители патриотических организаций начали скандировать: «Позор!» и обвинили судей в «пособничестве террористам». Активисты, которых в зале было порядка 40-50 человек, заблокировали помещение, заявив, что не позволят россиянину выйти на свободу.